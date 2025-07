Firenze, si arrampicano in cima alla Basilica di Santa Croce per farsi un selfie. «Atto irresponsabile» – Il video

Non è un caso isolato. Lo scorso anno un giovane raggiunse la Cupola del Duomo in modo illegale

Hanno deciso di fare uno scatto memorabile, rischiando sia per loro stessi che per l’opera d’arte che hanno deciso di scalare. Due ragazzi si sono arrampicati in cima alla basilica di Santa Croce a Firenze. A immortalarli a un video ripreso da lontano e apparso sul profilo Instagram di Welcome to favelas nel quale sono ritratte due persone, una sul retro delle due statue di angeli poste sulla sommità della facciata della basilica, l’altra arrampicata fino in cima alla Croce. In corso verifiche sulla veridicità delle immagini e, in caso affermativo, su quando e come sia accaduto. A luglio 2024 un giovane postò su Ig un video che lo ritraeva dentro la Cupola del Duomo di Firenze, raggiunta abusivamente da passaggi interni. A veva fatto una passeggiata all’esterno della Cattedrale, a decine di metri di altezza.

«Attiveremo tutti i controlli necessari per verificare danni»

«Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l’ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico. Attiveremo tutti i controlli tecnici necessari per verificare eventuali danni, riservandoci naturalmente di presentare denuncia alle autorità competenti». Queste le parole dell’Opera di Santa Croce in merito al video apparso sui social. Lunedì sono in programma controlli alla facciata e all’area esterna della basilica per verificare eventuali danni. Su come le due persone ritratte nel video possano aver raggiunto la sommità della facciata, l’ipotesi è che abbiano scalato dall’esterno l’edificio.