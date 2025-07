«I treni Roma – Milano ad agosto avranno oltre un’ora di ritardo». Lo studio che spiega i rallentamenti sull’alta velocità

La denuncia del Codacons, che ha analizzato il peso dei cantieri legati al Pnrr su alcune tratte

Prepariamoci, perché sarà un agosto difficile per chi in piena estate deciderà di spostarsi in treno lungo il Paese. I cantieri sulla rete legati al Pnrr influiranno sui tempi di percorrenza dei convoglio, provocando un sensibile allungamento dei tempi su alcune tratte dell’alta velocità, «con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività». A denunciarlo è il Codacons, che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto comuni tra viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman.

Per fare Roma-Milano conviene l’aereo o il bus

La prima analisi è la tratta classica Roma-Milano. Per spostarsi il 12 agosto con un Frecciarossa, nel periodo di apertura dei cantieri, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza, che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta, spiega l’associazione. Il biglietto più economico, a seconda degli orari di partenza, va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro. Chi opta per l’aereo per effettuare la stessa tratta spende invece un minimo di 44 euro per il biglietto, con un tempo di viaggio di 1 ora e 10 minuti. Ancora più economico il pullman: si parte da 17 euro per una durata di viaggio di circa 7 ore e 30 minuti.