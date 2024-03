Shakira di nuovo contro Piqué (ma più tenera). L’ultima canzone dedicata all’ex: «Forse con il tempo ti pentirai»

«Spero che sia l’ultima canzone che scriverò su queste cose e su di lui. Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori», con queste parole Shakira annuncia che nel suo prossimo album, Las Mulleres Ya No Lloran (Le donne non piangono più), fuori oggi, sarà presente un nuovo brano dedicato all’ex marito Gerard Piqué. «Scrivendo ogni canzone, ho ricostruito me stessa. Cantandole, le mie lacrime si sono trasformate in diamanti ha scritto su Instagram qualche settimana fa la cantautrice colombiana, un’affermazione che possiamo prendere in maniera letterale considerando che questo nel nuovo disco sarà il quarto pop dissing consecutivo contro l’ex calciatore del Barcelona. Sarà il talento indiscusso o l’indiscussa curiosità del pubblico verso una storia di tradimento tra due dei più famosi personaggi dello showbiz mondiale, ma Music Sessions Vol. 53, confezionata con il producer argentino Bizzarap, TQG, in featuring con la collega Karol G ed El Jefe con Fuerza Regida, sono tra i brani più ascoltati su Spotify del suo repertorio: le prime due in particolare sfiorano il miliardo di stream.

Il nuovo brano contro Gerard Piqué si intitola Última, nel testo, decisamente più morbido rispetto alle precedenti uscite, Shakira parte con un ringraziamento per il tempo passato assieme («Antes que nada te agradezco lo vivido») per poi passare ad una previsione sul futuro: «Probabilmente col tempo ti pentirai/E un giorno vorrai tornare a bussare alla mia porta», ma ritagliandosi dei versi per puntare ancora una volta il dito: «Ho perso l’amore a metà strada/Come hai potuto stancarti di qualcosa di così genuino?». Messo da parte il sarcasmo delle precedenti produzioni, quello dei versi che hanno fatto discutere e sorridere il mondo intero fino a diventare un nuovo classico della letteratura pop contemporanea («Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio»), Shakira nel nuovo album lascia spazio al rimpianto, al dolore provato, fin dalla copertina, nella quale viene ritratta in primissimo piano in lacrime. Si, ma lacrime, appunto, di diamanti.

