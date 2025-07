Malgioglio contro Fabio Canino: «Io gay di regime? Sono un artista. Non mi aspettavo un attacco del genere da lui»

Il botta e risposta tra il cantante e il giurato di Ballando con le Stelle

È scontro tra Fabio Canino, attore e giurato di Ballando con le Stelle, e il cantante Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è stato definito da Canino «un gay da regime» in un’intervista al Messaggero, una sorta di «giullare di corte riconoscibile e caricaturale» necessario «per andare bene in tv» al giorno d’oggi. Un’affermazione che il cantante ha maldigerito. «Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo, le mie tendenze sessuali sono quelle che porto addosso e non ho mai nascosto. Io la paletta la alzavo vent’anni fa nei programmi di Rai1, lui alza la paletta ancora oggi», replica Malgioglio a FqMagazine. «Mi definisce caricaturale ma se lui indossasse i miei abiti non avrebbe la stessa credibilità ed eleganza. Non sono mai volgare. Io sono sempre stato così, sono sempre stato Cristiano Malgioglio», aggiunge.

«Quando ci vediamo baci e abbracci, non me l’aspettavo»

Oltre a replicare direttamente a Canino, Malgioglio si dice «dispiaciuto» che abbia «parlato male» di lui. «Mi attacca con una battuta infelice. Ogni volta che ci vediamo è sempre carino, baci e abbracci, non me lo aspettavo», racconta. Ma Malgioglio non è l’unico finito nel mirino di Canino. Parlando di Ballando con le Stelle, ha fatto un paragone con Amici di Maria De Filippi, il talent show per giovani cantanti e ballerini su canale 5. «Ballando il vero show del sabato sera con le luci, il balletto e l’atmosfera giusta. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon… Noi abbiamo un’altra qualità. E ospitiamo inserimenti di modernità e inclusione mai visti prima: persone trans, drag, due uomini insieme, una ballerina senza una gamba. Ballando è il programma più aperto della tv italiana».