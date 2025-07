Antonello Venditti porta sul palco la ragazza autistica che insultò a Barletta: «Sarà il clou del mio tour» – Il video

Il cantautore romano si prepara a chiudere il cerchio di una vicenda che gli attirò polemiche a non finire. Cosa successe e cosa ha in programma ora

Undici mesi dopo, Antonello Venditti si appresta a ricucire pubblicamente con Cinzia, la ragazza affetta da autismo che la scorsa estate insultò dal palco di un suo concerto. La sua «colpa»? Averlo interrotto con un vociare non gradito. Ne seguirono nelle ore e giorni seguenti critiche e polemiche a non finire, ma anche le scuse dell’artista. La vicenda però non finì affatto lì, rivela il cantautore romano. «In quest’anno sono rimasto in contatto con tutta la famiglia di Cinzia, e ora la porto sul palco», ha annunciato Venditti in un video postato su Facebook dopo il concerto di ieri sera a Pompei. «Ora sto andando a Bari, un’altra fantastica città», ma soprattutto «uno snodo importante di questa tournée, perché ci sarà Cinzia, una ragazza autistica che è stata ferita non volendo da me», fa sapere Venditti ai suoi fan. L’appuntamento dunque è per lunedì sera, 14 luglio, alla Fiera del Levante del capoluogo pugliese. Dove, svela ancora il cantautore, «ci sarà probabilmente anche uno sportivo importante che è un altro grande amico. E quindi Bari diventa un po’ il clou di questa prima parte della tournée».

«Vieni qui, str***o». Cosa successe sul palco a Barletta

L’incidente pubblico per l’artista avvenne poco meno di un anno fa qualche decina di chilometri più a nord, a Barletta. Era la sera del 25 agosto 2024 e Venditti, assorto nella sua performance musicale, sbottò volgarmente dopo aver sentito un vociare alzarsi dalla folla: «Se c’hai il coraggio vieni qua, str***o di merda». Peccato che non solo non si trattasse di un uomo, ma che la ragazza di cui aveva sentito la voce era affetta da autismo. Qualcuno salì subito sul palco a spiegarglielo, visti gli evidenti attimi d’imbarazzo. Ma lui non sembrò intenerirsi granché: ««Un ragazzo speciale? Ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l’educazione», disse dopo aver ricevuto chiarimenti su quel che stava accadendo. Solo a fine serata, sceso dal palco, Venditti si scusò con la ragazza e coi suoi genitori. E il giorno dopo lo fece pubblicamente con un videomessaggio sui social: «Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo», disse. Undici mesi dopo, il cantautore si appresta a chiudere pubblicamente il cerchio della vicenda. Con parole certamente nette e inequivocabili. «Spero sarà un concerto bello, intanto vi abbraccio», è l’appuntamento che Venditti dà ai suoi fan.

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI