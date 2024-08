Venditti fa il verso ad una ragazza disabile: «Impari l’educazione, non esistono ragazzi speciali». Poi le scuse: «Mi metterei a piangere» – Video

Anche se uno stewart si avvicina al cantautore sul palco per spiegargli che la ragazza del pubblico che ha appena attirato la sua attenzione con dei mugolii non sta bene e purtroppo soffre di riflessi incondizionati, Antonello Venditti non torna sui suoi passi: «Un ragazzo speciale? Ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l’educazione». Uno scivolone piuttosto grossolano, qualche secondo prima infatti l’artista romano, durante il suo concerto in quel di Barletta, nella splendida cornice del Fossato nel Castello, infastidito dai rumori della ragazza, le aveva fatto il verso sfidandola: «Se c’hai il coraggio vieni qua, str***o di merda». Evidente che il grande autore non aveva capito bene quello che stava succedendo, tant’è che si è rivolto alla ragazza come fosse di sesso maschile, né aveva intuito che non si trattasse di una contestazione ma di un rumoreggiare a causa di un handicap. Difficilmente giustificabili invece le parole una volta messo al corrente della situazione: «Non esistono ragazzi speciali».

Le scuse

Venditti, resosi conto della situazione una volta sceso dal palco, ha avuto modo di scusarsi personalmente con i genitori della ragazza. Oggi, una volta scoppiata la bomba virale sui social, si manifesta su Facebook con un videomessaggio per chiarire la situazione con il suo pubblico: «Volevo tranquillizzarvi: non sono un mostro, lo sapete benissimo – dice – Sta montando questa polemica scema, stupida. Non vorrei che fosse come la Calabria. Ho sbagliato, perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza, io pensavo fosse una semplice contestazione politica alla quale sono abituato, così ho risposto in maniera molto violenta. Così mi devo scusare, ma più delle scuse non posso fare. Sono sconvolto, perché oltre gli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti, arrivano anche attacchi che non mi merito, tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali. Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo»

Il precedente con la Calabria

Non è la prima volta che Antonello Venditti crea sdegno durante una sua esibizione, nel 2008 infatti, durante un concerto in Sicilia, il cantautore romano si lasciò andare a sferzanti commenti sulla Calabria. «Perché Dio ha fatto la Calabria? Che si faccia il ponte perché così almeno la Calabria esisterà. Qualcuno deve fare qualcosa per la Calabria!». Il video, anche se estrapolato dal contesto, cosa che poi lo stesso Venditti denuncerà, ha fatto il classico giro del web indignando un’intera regione, alla quale sarà costretto a chiedere scusa anni dopo durante un live a Roccella.

