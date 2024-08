Venditti torna sul palco dopo gli insulti alla ragazza con disabilità: «Nudo come un verme e messo alla gogna»

«Non sono io quello lì». Antonello Venditti torna live, Villa Bellini (Catania), dopo l’increscioso disguido di cui è stato protagonista qualche giorno fa, quando ha scambiato un involontario mugolio di una ragazza disabile tra il pubblico per una contestazione politica, al quale ha risposto in maniera piuttosto dura e scoordinata. Alla fine di quel concerto Venditti, resosi conto dell’errore, ha immediatamente chiesto scusa ai genitori della ragazza, ma nel frattempo la notizia era già diventata virale. Così la mattina successiva, sommerso dalle critiche social, ha dovuto anche fare un video per spiegare la situazione al severo pubblico della rete. Una notizia ripresa perfino in Spagna, anche se la redazione del quotidiano spagnolo Abc utilizza come foto quella di Corrado Guzzanti che imita Venditti, sdrammatizzando, con l’aiuto anche di una serie infinita di irresistibili meme, una situazione che poteva rimanere impressa nel curriculum del cantautore romano. Come già accaduto con un’infelice battuta nel 2019 quando, durante un concerto in Sicilia, disse: «Ma perché Dio ha fatto la Calabria? Lì non c’è niente»

Venditti prosegue: «Non so che fare. Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, questo non è bello. Però io c’ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo, una ragazza, che sta cominciando…? Sentirmi toccato da questo mi ha fatto male, costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro senza che qualcuno possa realmente difendermi, io ho solo questa: la voce, la volontà e il cuore, e qualche volta anche il coraggio».

Leggi anche: