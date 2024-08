Venditti, la gaffe nella gaffe del quotidiano spagnolo ABC: la notizia ripresa con la foto di Corrado Guzzanti

La gaffe di Antonello Venditti sta facendo il giro del mondo: il cantante, che ha insultato una ragazza con disabilità durante un concerto a Barletta (nel Fossato del Castello Svevo), è finito nel mirino non solo della stampa nazionale, ma anche di quella straniera. E così anche sul quotidiano spagnolo ABC è spuntato un articolo riguardante la vicenda, dal titolo: Un músico italiano imita e insulta a una niña discapacitada en uno de sus conciertos. Peccato che, evidentemente, nella redazione non c’erano molti fan appassionati del «mùsico italiano» in questione, dal momento che la foto scelta a corredo del pezzo non inquadra il cantautore romano, ma il comico Corrado Guzzanti intento a imitarlo.

Il qui pro quo

Una matrioska di gaffe, insomma, dove alla figuraccia del cantante si somma quella della testata, che sotto all’immagine ha addirittura scritto come didascalia: «El cantante italiano, Antonello Venditti, en una imagen archivo». Probabilmente al quotidiano è sfuggita un’esibizione invece arcinota nel nostro Paese, risalente allo show L’ottavo Nano dei primi anni 2000. Nel frattempo Venditti ha mostrato di non essere molto in vena di ridere, dopo quanto accaduto a Barletta: in un video pubblicato sui social si è infatti cosparso il capo di ceneri, ammettendo di aver sbagliato e di essere sconvolto.

