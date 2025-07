Belen Rodriguez pronta all’esordio in Rai? L’indizio social e le prime conferme: che cosa farà la conduttrice e il possibile addio alla tv

La showgirl argentina ha postato una foto del Palazzo della Radio a Roma. Poi Dagospia spiega: «Pronto un programma ad hoc per lei». Di cosa parlerà e quando inizierà

Belen Rodriguez è pronta a sbarcare in Rai e a reinventarsi in un ruolo del tutto inedito. Secondo un’indiscrezione anticipata sui social dalla showgirl argentina e confermata da Dagospia, le sarebbe già stato preparato un posto su misura nei palinsesti di Radio 2 a partire dal prossimo autunno, sancendo così il debutto assoluto di Belen di fronte al microfono radiofonico.

L’indizio social e le conferme: pronta una trasmissione per Belen

A dare i primi indizi era stata la stessa Belen Rodriguez, che sulle sue storie di Instagram aveva messo in mostra il portone d’ingresso di via Asiago 10 a Roma, noto come Palazzo della Radio. Chi ha ipotizzato una semplice passeggiata è stato prontamente smentito da Dagospia, che dopo aver consultato fonti informate ha concluso che qualcosa in pentola stava bollendo eccome. Un ritorno in tv era difficile, dopo che alla presentazione dei palinsesti della tv pubblica per la prossima stagione il nome della showgirl e presentatrice non era mai stato citato. Molto più probabile un nuovo inizio, lontana dalle telecamere ma pur sempre con l’aiuto di un microfono. Rai 2, come da palinsesto stilato dal direttore Giovanni Alibrandi, avrebbe infatti confezionato un programma ad hoc per Belen Rodriguez.

Cosa si sa del nuovo programma di Belen Rodriguez

I dettagli al momento sono tutto meno che dai contorni limpidi. Non è dato al momento sapere né come si chiamerà il programma condotto da Belen né se qualcuno (e chi) le farà da spalla. È inoltre troppo presto per tentare di stabilire su cosa verterà lo slot concesso alla 40enne e quando andrà on air. Di certo, l’intenzione di Radio Rai sembra quella di attingere a un pubblico nuovo, più giovane che posa riconoscere in Belen Rodriguez una personalità di interesse.

Gli impegni sul Nove e i programmi tv

Rimane anche da capire se e come cambieranno gli impegni televisivi della presentatrice argentina. Dopo l’addio a Mediaset nel 2023, Belen era sbarcata sul Nove alla guida di due programmi. Da una parte Amore alla prova – La crisi del settimo anno, di cui già è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione. Dall’altra parte, insieme ad Andrea Pisani e Luca Peracino, lo show comico Only Fun, su cui l’emittente di Warner-Discovery ha puntato in prima serata.