Belen Rodriguez arriva su Discovery: per lei due programmi su Nove e Real Time

Ci sarà anche Belén Rodríguez nella nuova stagione televisiva di Discovery. Warner Bros ha annunciato l’accordo con la conduttrice, di cui già si parlava la scorsa primavera, che torna in conduzione dopo gli anni in Mediaset a Le Iene. Si unisce quindi alla squadra di volti noti strappati alla concorrenza, da Fabio Fazio ad Amadeus e Maurizio Crozza, perché come aveva spiegato l’amministratore Delegato Araimo «sul mercato c’è grande movimento e noi non abbiamo finito i nostri piani di sviluppo». E così, ecco il nuovo progetto cucito addosso alla modella e conduttrice argentina. Due programmi, uno sul Nove uno su Real Time, in onda dal prossimo autunno. Sul canale generalista di punta di Discovery, dove già lavorano Fazio e Crozza, Rodriguez prenderà il posto di Elettra Lamborghini alla conduzione di Only Fun – Comico Show, insieme ai PanPers, prodotto da Colorado Film. Su Real Time invece guiderà un nuovo progetto, quello di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, prodotto da Banijay Italia. Definito un esperimento sociale televisivo, vedrà coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione. «È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery», ha dichiarato in una nota Belén Rodríguez, «la mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera». Soddisfatta anche Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia: «Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in Amore alla prova userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in Only Fun rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire». In attesa di scoprire, con la presentazione dei palinsesti a settembre, se le sorprese sono finite qui o se l’emittente statunitense ha già ingaggiato qualche altro talent.

