Chi è Veronica Gentili, la giornalista che sfila il posto di Belen Rodriguez alle Iene

Tra le tante novità annunciate da Mediaset nella presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2023-2024, anche a Le Iene tira aria di novità. Esce di scena Belén Rodriguez, la showgirl italo-argentina che dal febbraio 2022 conduceva il programma insieme a Teo Mammucari prima e a Claudio Santamaria poi. Al suo posto arriva Veronica Gentili, giornalista, conduttrice e attrice classe 1982. «Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! – ha scritto il programma di Italia Uno sui suoi canali social -. Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!».

I primi passi in teatro

Figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, Veronica Gentili è nata e cresciuta a Roma. Dopo aver frequentato il Liceo classico Terenzio Mamiani, nel 2006 si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica. La sua prima esperienza è nelle vesti di attrice, sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, dove porta sul palco l’Otello di William Shakespeare. Nel 2015 il passaggio al giornalismo, quando ottiene il tesserino da pubblicista e inizia a curare un blog sul Fatto Quotidiano.

Il passaggio alla tv

Poco più tardi, Gentili diventa ospite fissa di alcuni talk show di La7, tra cui La Gabbia, L’aria che tira e Coffe break. Nel 2018, il passaggio in Mediaset con cui le viene affidata la co-conduzione del programma di Rete Quattro Stasera Italia. Per tutta la sua carriera, Gentili è sempre stata molto riservata sulla sua vita personale e sentimentale. I pochi dettagli che la conduttrice ha rivelato pubblicamente risalgono a un’intervista del 2020 a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui parla della sua relazione con Massimo, uno sceneggiatore. «Io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo! Trippa, lasagne con carciofi e scamorza ecc… Me lo sono scelto bene!», confidava la nuova conduttrice de Le Iene.

Credits foto: ANSA/Massimo Percossi

Leggi anche: