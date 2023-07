Da Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso a Bianca Berlinguer su Rete 4 e Littizzetto su Canale 5: il palinsesto Mediaset

L’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso, Bianca Berlinguer con un doppio impegno su Rete4 fra prime time e preserale, e l’approdo di Veronica Gentili a Le Iene su Italia 1. Sono questi gli elementi più innovativi dei palinsesti televisivi di Mediaset – per converso Rai – della stagione 2023/2024. Stop agli eccessi del trash e un’informazione più ampia dovrebbero guidare la linea di Mediaset che ha deciso di mettere dei «limiti che hanno a che fare con la sensibilità e con il rispetto dei singoli e del pubblico nel suo insieme». Qualche salto indietro nel tempo con la riedizione de La Ruota della fortuna, in mano a Gerry Scotti, e una serata Karaoke. Così si presenta il nuovo volto editoriale che Pier Silvio Berlusconi ha intenzione di dare assieme a Mfe puntando a creare un player che sappia far fronte alla concorrenza dei big del web.

L’informazione

Confermati tutti gli approfondimenti di Rete4, Quarta Repubblica con Nicola Porro, Fuori dal Coro con Mario Giordano, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi che raddoppia con Verità nascoste. A Stasera Italia staffetta tra Berlinguer e Porro (con Augusto Minzolini nel weekend). Barbara Palombelli resterà a condurre Forum sia su Canale 5 sia su Rete4

Trash e reality

Dopo l’addio non proprio indolore di Barbara D’Urso, anche il nome di Ilary Blasi, che non tornerà alla conduzione dell’Isola dei Famosi sembra essere stato cancellato dagli elenchi di Mediaset. Su Canale 5 l’access prime time resta appannaggio di Striscia la notizia, mentre nel preserale si alterneranno La Ruota della Fortuna e Caduta Libera. Gerry Scotti condurrà anche in prime time Io Canto Generation e lo Show dei Record. Maria De Filippi continuerà a presidiare Tu sì que vales – dove in giuria ci sarà Luciana Littizzetto (ma non Belen Rodriguez) – C’è posta per te, Amici e Temptation Island che avrà un’edizione winter, dopo Natale. Tornano Ciao Darwin e gli show evento, Zelig, Michelle Impossibile con Hunziker, Felicissima Sera, ma anche Checco Zalone con Amore + Iva, Il Volo e poi speciali con Elisa a Natale 2023, Max Pezzali e Orietta Berti. Enrico Papi torna con La Pupa e il Secchione.

La fiction

Per quanto riguarda la fiction, Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi, Anima Gemella con Daniele Liotti, La voce che hai dentro con Massimo Ranieri, Se potessi dirti addio con il ritorno di Gabriel Garko e Anna Safroncik, I Fantastici 5 con Raoul Bova e Vanina Guarrasi, con Giusy Buscemi nei panni dell’investigatrice ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia e Giorgio Marchesi. Aspettando Beppe Fiorello, prossimamente sul set per I Fratelli Corsaro, e la miniserie Bardot coprodotta con France Televisions.

Cosa resta e quali sono le novità

Il nuovo palinsesto Mediaset si presenta tra certezze consolidate e novità introdotte. Tra i programmi che già conosciamo ci sono Felicissima Sera, Storia di una famiglia perbene, Viola come il mare, Inside, Freedom, La pupa e il secchione, Italia 1 on Stage, Caduta libera, Lo show dei record, Tu si que vales, C’è post per te, Amici, Ciao Darwin, L’isola dei Famosi, Zelig, Michelle Impossible, Felicissima Sera, Il Volo, Le Iene, Quarta Repubblica, Fuori dal coro, Diritto erovescio, Zona bianca e Quarto grado. Ma sono molti anche i nomi dei programmi nuovi. Si tratta di Amore + Iva di Zalone, Ruota della Fortuna, Io Canto Generation, Temptation Island Winter, Il più grande karaoke d’Italia, Maria Corleone, Anima Gemella, La voce hai dentro, Se potessi dirti addio, Fantastici 5, Vanina Guarrasi, Bardot, Nuovo gioco musicale, Nuovo programma, La talpa e Verità nascoste.

