Pomeriggio 5, bocciato lo storico regista di Myrta Merlino. Barbara D’Urso vola a Londra, dove rimarrà per un bel po’

Il nuovo Pomeriggio Cinque, con la conduzione di Myrta Merlino, è già iniziato e già saltano le prime teste. DavideMaggio.it anticipa che già dopo una sola puntata hanno sostituito il regista del contenitore di Videonews. Ermanno Corbella, che arrivava da L’Aria che Tira ed era un fedelissimo della conduttrice, non sarebbe piaciuto ai vertici.

Ascolti buoni, studio un po’ meno

Pomeriggio Cinque ha registrato un buon debutto con 1.633.000 spettatori, il 21.37%, nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44, e con 1.572.000 spettatori, ovvero il 19.33% nella seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25. Lo studio, piccolo e stavolta con dentro il pubblico, non pare fosse stato valorizzato abbastanza. Qualche sbavatura ci sarebbe stata. Una tra tutte il gobbo, davanti alla conduttrice, che ha disturbato non poco l’inizio di trasmissione nei troppo frequenti cambi di inquadrature. «Meno male che c’è lui, senza sarei persa!», aveva detto non poco tempo fa Myrta del suo regista. Ora resta da capire chi sostituirà Corbella. La trasmissione rischia di finire in una sorta di supervisione, un regime di “tutela” che lascia poco spazio di manovra alla conduttrice. Quest’ultima tra l’altro, non sarebbe rimasta molto bene della scelta. Anche perché con il regista e l’intera squadra ha lavorato almeno un mese su quel format.

Merlino, nel suo debutto, non ha mancato di salutare l’ex padrona di casa Barbara D’Urso. Lei non pare aver contraccambiato pubblicamente. Anzi, dopo aver criticato la sua estromissione da Mediaset da parte di Pier Silvio Berlusconi, ha passato una estate in relax ed è volata ora a Londra. La conduttrice passerà un bel po’ di tempo nella capitale inglese. «Ieri il mio primo giorno di Scuola . Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…», ha postato ieri sul suo profilo Instagram. Sotto braccio una copia del New York Times.

Leggi anche: