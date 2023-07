Stallo in Rai dopo l’addio di Bianca Berlinguer: «Nessuna decisione su chi la sostituirà». La smentita sui palinsesti: «Giletti? Falso che ci sarà»

Domani, 7 luglio, saranno presentati i nuovi palinsesti della Rai a Napoli, ma un interrogativo continuerà a restare: quale programma sostituirà Cartabianca di Bianca Berlinguer? La Rai conferma le notizie circolate in questi giorni: non verrà annunciato alcun programma al posto di Cartabianca, né tantomeno un conduttore in sostituzione di Bianca Berlinguer. Quest’ultima, intanto, si sta preparando per l’approdo a Mediaset dove le è stato affidato un doppio impegno su Rete4 fra prime time e preserale. L’obiettivo del suo nuovo ingresso, così come quello di tanti, è stato giustificato sulla scia del cambiamento che Mediaset ha intenzione di intraprendere: «Far crescere il peso della nostra rete dedicata all’informazione».

Giletti? Non ci sarà

Secondo quanto circolato nelle scorse settimane, la decisione dell’addio della conduttrice di Cartabianca sarebbe culminata proprio per l’organizzazione della Rai prevista da settembre perché nei nuovi palinsesti sarebbero stati inseriti programmi che avrebbero cannibalizzato il suo dal punto di vista degli ascolti. Sempre per quanto riguarda la presentazione di domani, Viale Mazzini smentisce un’altra voce che sarebbe circolata nelle ultime ore: «Quanto alla ventilata presenza di Massimo Giletti all’evento a Napoli, come riportato da alcuni organi di informazione, la notizia è destituita di fondamento».

