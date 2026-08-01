Filippo Bisciglia: «Sogno un game show, ma a Pier Silvio non l’ho detto»

Il conduttore di Temptation Island sarà a teatro da novembre. Ma intanto svela i progetti per il futuro

Filippo Bisciglia non vuole restare per sempre davanti al falò di Temptation Island. Dopo tredici edizioni alla guida del programma, il conduttore romano guarda oltre e punta a un progetto nuovo: un game show in studio di cui essere il protagonista assoluto.

Bisciglia ha raccontato il proprio desiderio professionale al termine dell’edizione 2026, spiegando di sentirsi pronto per una trasmissione costruita interamente attorno a lui, preferibilmente un quiz. Al momento, tuttavia, non esisterebbero né un programma già definito né una trattativa aperta con Mediaset. «A Pier Silvio Berlusconi non l’ho detto, non sono uno che chiede», ha spiegato all’Ansa.

Il futuro di Temptation Island

D’altra parte, un cambio alla conduzione appare poco probabile dopo i risultati dell’ultima stagione. La finale ha raccolto 4 milioni e 247mila spettatori, con il 35,5% di share, mentre l’intera edizione ha mantenuto una media vicina ai quattro milioni e superiore al 31 per cento di share. Anche sui social il programma ha continuato a produrre numeri molto elevati, superando complessivamente i 700 milioni di visualizzazioni con i contenuti ufficiali.

Secondo il presentatore, la forza di Temptation Island risiede soprattutto nella capacità di mostrare relazioni e conflitti nei quali gli spettatori possono riconoscersi.

Nell’edizione appena conclusa, Bisciglia è stato anche accusato da parte del pubblico di essersi esposto più del solito durante alcuni falò, abbandonando talvolta la tradizionale posizione di mediatore. Da queste critiche sono nate indiscrezioni su una possibile sostituzione, mai confermate da Mediaset o dalla produzione. Il conduttore ha ridimensionato le polemiche, spiegando che il maggiore coinvolgimento è dipeso dalla conoscenza approfondita delle storie e dalla particolare intensità di alcune situazioni. La sua presenza nel programma, dunque, non sembra al momento in discussione.

Lo spettacolo a teatro

Il prossimo progetto già definito per Filippo Bisciglia sarà a teatro. Dal 13 novembre porterà in diverse città italiane lo spettacolo Prima della prima – Il mio viaggio nei sentimenti, nel quale ripercorrerà episodi della propria vita personale e professionale.