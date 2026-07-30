Temptation Island chiude con lo share più alto dell’estate, Pier Silvio Berlusconi e la dedica a Maria De Filippi

Esulta l'ad di Mediaset dopo l'ultima puntata del reality targato Maria De Filippi. Il boom di ascolti per un'edizione da «grande evento televisivo e sociale»

Il gran finale di Temptation Island è andato in onda mercoledì sera con un risultato che fa esultare Mediaset, al punto da definire l’ultima edizione una di quelle destinate a restare nella storia recente della tv italiana. La puntata conclusiva ha raccolto 4.247.000 spettatori con il 35,5% di share, mentre l’intera stagione ha viaggiato in media sui 3.970.000 spettatori e il 31,33% di share. Secondo i dati Auditel, il programma condotto da Filippo Bisciglia ha dominato la prima serata del 29 luglio, davanti a Gifted su Rai 1 (1.609.000 spettatori, 11,5%) e a Chicago PD su Italia 1 (865.000, 6,2%), con Un giorno in pretura su Rai 3 quarto a quota 688.000. Il prodotto firmato da Maria De Filippi avrebbe totalizzato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui propri profili social ufficiali.

Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi su Temptation Island

Nel comunicato, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si è complimentato con De Filippi e con la squadra del programma, definendolo «un grande evento televisivo e sociale». Berlusconi ha spiegato che «risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese».

Il manager ha poi inserito il traguardo del reality dentro una fase di crescita più ampia per l’intero gruppo, sottolineando che «il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale».

I dati Auditel di Mediaset dopo i Mondiali di calcio

I numeri diffusi dall’azienda vanno oltre il singolo programma. Nel periodo tra il 20 e il 29 luglio, quindi nella fase successiva ai Mondiali, le reti Mediaset hanno toccato il 42,1% di share nelle 24 ore, oltre nove punti sopra la Rai, ferma al 32,9%. Il distacco cresce in prima serata, dove il gruppo di Cologno Monzese sale al 45,8% contro il 30,8% della tv pubblica.

Sull’intero arco del 2026, che ha compreso anche Sanremo, le Olimpiadi e i Mondiali, Mediaset resta comunque davanti con il 37,9% di share nelle 24 ore e il 39,1% in prima serata, mentre la Rai si ferma al 37,0% in entrambe le fasce. Più staccate le altre emittenti, con Warner Bros Discovery e Sky intorno all’8% nel dato sulle 24 ore.