«È così che nascono casi come Roggero»: lo sfogo del titolare della pizzeria dopo l’ennesimo furto

Durante la notte un giovane si è introdotto nel locale e ha portato via poche monete dalla cassa. Il post del titolare riaccende il dibattito sulla sicurezza dei commercianti

«Anche questa notte qualcuno è entrato in una delle nostre attività, portando via, come sempre, quel poco che si riesce a trovare in cassa». Comincia così il lungo sfogo pubblicato su Facebook da Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria La Borgata di Nocera Inferiore, dopo l’ennesimo furto subito. Nella notte un giovane si è introdotto nel locale nel tentativo di rubare l’incasso della giornata. Per entrare si sarebbe arrampicato utilizzando alcuni bidoni posizionati all’esterno. Una volta all’interno ha trovato soltanto poche monete nella cassa, che ha portato via senza provocare danni al ristorante. Un episodio dal bottino irrisorio, ma che ha spinto il titolare a denunciare pubblicamente una situazione che, a suo dire, accomuna ormai molti commercianti della città.

Il post del titolare

Nel post, accompagnato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il presunto responsabile, Lanzara scrive che «Sembra che si possa agire indisturbati: appartamenti, supermercati, banche e piccole attività come la nostra continuano a essere presi di mira». Il titolare della pizzeria, padre di due figlie, racconta come sia diventato sempre più difficile «lavorare con serenità». «Ogni giorno si apre la propria attività con la preoccupazione che, durante la notte, qualcuno possa vanificare sacrifici, impegno e anni di lavoro», aggiunge.

Secondo Lanzara, l’aspetto più frustrante è la sensazione di impotenza. «Si ha l’impressione di avere le mani legate e che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, alimentando un crescente senso di impunità», afferma. Nel finale del suo intervento, il ristoratore richiama il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese che, dopo una rapina nel suo negozio, inseguì e sparò ai tre rapinatori. «È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero: quando le persone percepiscono di non essere adeguatamente tutelate, crescono la paura, la rabbia e il desiderio di difendere da sole ciò che hanno costruito. Ma una società in cui cittadini e commercianti arrivano a sentirsi soli di fronte alla criminalità è una sconfitta per tutti. Noi continueremo a fare il nostro lavoro con onestà, ma chiediamo che chi lavora e rispetta le regole possa sentirsi realmente tutelato», conclude Lanzara.