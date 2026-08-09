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«Vietato lavare l’auto e annaffiare l’orto», la stretta dei comuni nel Bolognese contro il caldo record: «L’acqua non basta»

09 Agosto 2026 - 19:48 Alba Romano
vietato lavare auto bologna
vietato lavare auto bologna
La situazione è legata all'aumento dei consumi, diventati eccessivi a causa del caldo record, e alla conseguente difficoltà delle reti idriche
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Niente auto da lavare né orti e giardini da annaffiare fino a metà settembre. È l’ordinanza con cui cinque Comuni dell’Appennino bolognese hanno deciso di limitare il consumo di acqua potabile agli usi domestici essenziali, dopo settimane caratterizzate da temperature elevate e scarse precipitazioni. Il provvedimento riguarda Alto Reno Terme, limitatamente alla frazione di Granaglione, Camugnano, Castel d’Aiano, Gaggio Montano e Vergato. Per chi non rispetta i divieti sono previste sanzioni fino a 500 euro. A Castiglione dei Pepoli è stata invece scelta una soluzione meno rigida, con limitazioni valide soltanto in alcune fasce orarie.

«Reti idriche in difficoltà per l’uso eccessivo d’acqua»

La situazione, riferisce Il Resto del Carlino, è legata all’aumento dei consumi e alla difficoltà delle reti idriche. A Castel d’Aiano, nei giorni scorsi, una cittadina aveva segnalato di essere rimasta senz’acqua per tre giorni. Interpellata sulla situazione, Hera aveva spiegato che le reti erano in sofferenza a causa dell’«uso eccessivo d’acqua». Le ordinanze emanate dai sindaci prevedono quindi il divieto di utilizzare l’acqua potabile della rete per scopi extra-domestici, come lavare gli automezzi o irrigare orti e giardini. Restano esclusi il riempimento delle piscine e i servizi pubblici di igiene urbana.

L’appello dei sindaci

I primi cittadini hanno accompagnato i provvedimenti con appelli alla responsabilità nell’utilizzo della risorsa. Il sindaco di Camugnano Marco Masinara parla di «corretto uso delle risorse naturali, che è una necessità primaria e rappresenta un obbligo anche morale». Da Vergato, Giuseppe Argentieri richiama «l’importanza di un utilizzo responsabile della risorsa idrica», mentre Giuseppe Pucci, sindaco di Gaggio Montano, invita a «evitare sprechi e limitare i consumi alle necessità». A Castel d’Aiano la sindaca Rossella Chiari chiede invece ai cittadini di «contribuire a garantire la disponibilità di questa preziosa risorsa per tutta la comunità».

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