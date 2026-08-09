Primo grande esodo estivo: 25 milioni di persone in viaggio. Pesano il caldo e il carburante alle stelle. Quando è meglio partire

Benzina a 1,986 euro e gasolio oltre quota 2 euro per l'impatto delle tensioni in Iran. Caldo da bollino rosso in 19 città, ma al Nord arrivano i temporali prima di una nuova ondata estiva

Fare il pieno e mettersi in marcia. Il classico rito d’inizio ferie si trasforma in un salasso per i 25 milioni di italiani in viaggio nel fine settimana che precede il Ferragosto. Tra il bollino nero per il traffico intenso sulle principali arterie autostradali e le temperature roventi lungo tutta la Penisola, la vera nota dolente del primo grande esodo estivo attende gli automobilisti direttamente alle stazioni di servizio.

La stangata al distributore

Secondo le stime diffuse dal Codacons, la tappa al distributore costerà complessivamente 370 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A pesare sui listini sono gli effetti delle tensioni internazionali legate al conflitto in Iran e allo stretto di Hormuz, fattore chiave nei costi energetici. I numeri fotografano la dimensione del rincaro: la benzina viaggia a una media di 1,986 euro al litro, mentre il gasolio supera la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,079 euro al litro. Un impatto pesante sul budget delle famiglie pronte a raggiungere le mete di vacanza.

Meteo: bollino rosso in 19 città, ma al Nord arrivano i temporali

Se la situazione sulle strade e ai distributori si preannuncia complessa, sul fronte meteo il quadro resta infuocato. L’ondata di calore continua a stringere d’assedio il Paese, con il bollino rosso proclamato in 19 città. L’unica eccezione in questo weekend è rappresentata dalle regioni del Nord Italia, dove il passaggio di temporali sparsi garantisce qualche ora di refrigerio e un temporaneo sollievo dalle temperature estreme.

Le previsioni per Ferragosto

La parentesi instabile al Settentrione sarà tuttavia di breve durata. Dall’11 al 17 agosto, esauriti i rovesci, l’alta pressione tornerà a riprendere il controllo di tutta l’Italia. Ci attende dunque una settimana di Ferragosto all’insegna del caldo intenso e diffuso: i termometri torneranno a salire a picco, toccando i 39°C a Roma e sfiorando i 37-38°C a Milano.