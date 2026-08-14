Europei di nuoto, le finali: D’Ambrosio fuori dal podio, chiude quinto nei 200 stile libero. Attesa per Ceccon e Quadarella – La diretta

Al via la quinta giornata di gare a Parigi: il programma di oggi 14 agosto. L’Italia occupa attualmente il secondo posto nel medagliere, alle spalle della Gran Bretagna

Quinta giornata di gare all’Olympics Aquatic Center di Parigi. L’Italia punta ancora a impreziosire un ottimo medagliere, che attualmente conta 32 medaglie, di cui dieci oro. Brilla ancora quello vinto da Sara Curtis, migliorando il record mondiale che lei stessa aveva segnato neanche 24 ore prima. L’azzurra è pronta a tornare in vasca per strappare il pass per la finale dei 50 stile libero: arriva in semifinale con il terzo tempo delle batterie. In mattinata, record italiano di Simone Cerasuolo nelle batterie dei 50 rana: insieme a Nicolò Martinenghi, si sono qualificati per le semifinali con il primo e il secondo miglior tempo.

Dalle 18:30 in programma le finali. Carlos D’Ambrosio in vasca nei 200 stile libero, Thomas Ceccon a caccia di una medaglia nei 50 dorso e Simona Quadarella in finale nei 1500 stile libero. Chiude il programma la 4×100 stile libero mista: rispetto alle qualificazioni, ci sarà anche Ceccon.