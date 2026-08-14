Europei di nuoto, le finali: D’Ambrosio fuori dal podio, chiude quinto nei 200 stile libero. Attesa per Ceccon e Quadarella – La diretta
Quinta giornata di gare all’Olympics Aquatic Center di Parigi. L’Italia punta ancora a impreziosire un ottimo medagliere, che attualmente conta 32 medaglie, di cui dieci oro. Brilla ancora quello vinto da Sara Curtis, migliorando il record mondiale che lei stessa aveva segnato neanche 24 ore prima. L’azzurra è pronta a tornare in vasca per strappare il pass per la finale dei 50 stile libero: arriva in semifinale con il terzo tempo delle batterie. In mattinata, record italiano di Simone Cerasuolo nelle batterie dei 50 rana: insieme a Nicolò Martinenghi, si sono qualificati per le semifinali con il primo e il secondo miglior tempo.
Dalle 18:30 in programma le finali. Carlos D’Ambrosio in vasca nei 200 stile libero, Thomas Ceccon a caccia di una medaglia nei 50 dorso e Simona Quadarella in finale nei 1500 stile libero. Chiude il programma la 4×100 stile libero mista: rispetto alle qualificazioni, ci sarà anche Ceccon.
Leon Marchand vince la sua semifinale: è in finale dei 200 farfalla
In scioltezza il beniamino di casa Leon Marchand vince la sua semifinale dei 200 farfalla. Attesa per Razzetti e Camozzi nella seconda semifinale.
Sara Curtis in finale nei 50 stile libero. Out Di Pietro
Nessun problema per Sara Curtis, che arriva terza nella seconda semifinale dei 50 stile libero in 24.13 e stacca il pass per la finale. Out Silvia Di Pietro che si piazza quinta nella prima semifinale: il suo 24.77 è il decimo tempo complessivo.
Martinenghi: «Sarà una finale di rinascita personale». Cerasuolo: «Mi aspetto nervi tesi»
«Ho fatto qualche errorino in più. Alla fine ho abbassato il tempo di stamattina. Sarà una bella finale, con due italiani nelle prime due posizioni. Per me sarà una gara di rinascita e di ripresa, perché è una gara che fa fatica a entrarmi ultimamente. Sarà divertente», così Martinenghi ha commentato la sua semifinale ai microfoni della Rai. «Sarà una finale con nervi tesi. Questo pomeriggio ho staccato più lento, ho commesso un errore. Secondo me si può limare. Vediamo domani cosa riuscirò a fare. Al termine della gara ho detto subito al mio allenatore che ho avuto un problema allo start. Ci capiamo al volo. Per me è come un secondo padre», le parole di Cerasuolo alla Rai.
Simone Cerasuolo in finale nei 50 rana
Questa mattina nelle batterie era stato il più veloce e si è confermato anche nelle semifinali. Simone Cerasuolo raggiunge Martinenghi nella finale dei 50 rana, vincendo la sua semifinale, con il tempo di 26.23, vicino al record italiano. Cerasuolo e Martinenghi accedono in finale con i migliori due tempi: ci saranno grandi possibilità di medaglia.
Nicolò Martinenghi passa in finale nei 50 rana
Nicolò Martinenghi vince la prima semifinale dei 50 rana e accede alla finale in 26.62.
Federica Toma non passa in finale nei 100 dorso
Non basta il tempo della prima semifinale per Federica Toma. La seconda semi è più veloce e l’azzurra chiude con il decimo tempo.
Federica Toma chiude quarta la sua semifinale nei 100 dorso
Federica Toma chiude quarta la prima semifinale dei 100 dorso: l’azzurra chiude in 1:00.50. Si attende la seconda semi per capire se l’italiana strapperà il pass per la finale. «Ho fatto la stessa gara di stamattina, ho dato tutto quello che avevo. Non sono scontenta, vuol dire che avevo questo», ha commentato Toma alla Rai.
Evgeniia Chikunova oro nei 200 rana
Evgeniia Chikunova sale sul gradino più alto del podio nei 200 rana. L’atleta russa sotto bandiera neutrale precede la britannica Angharad Evans, argento, e l’irlandese Mona McSharry, bronzo.
D'Ambrosio: «Deluso, mi sono spinto male»
«Purtroppo, con il mio tempo migliore sarei arrivato al podio. Purtroppo nella terza virata mi sono spinto male e sono scivolato con i piedi. Non doveva capitare ma purtroppo è andata così. Vabbè, sapevo che mi sarei divertito e così è stato», così D’Ambrosio commenta il quinto posto nei 200 stile libero ai microfoni di Rai 2.
Quinto Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero
Quinto posto per Carlos D’Ambrosio nei 200 rana in 1:45.19. L’azzurro, primatista italiano in questa disciplina, è sul podio fino a metà gara, poi subisce la rimonta degli avversari. Oro per il grande favorito, il rumeno David Popovici, argento al lituano Tomas Navikonis e bronzo al britannico James Guy.
Roos Vanotterdijk vince i 100 farfalla
Prima medaglia d’oro della giornata per la belga Roos Vanotterdijk nei 100 farfalla. Argento per la tedesca Angelina Kohler. Chiude il podio la russa sotto atleta neutrale Daria Klepikova.
Il programma della serata
- 18.30: Finale 100m farfalla donne
- 18.36: Finale 200m stile libero uomini (Carlos D’Ambrosio)
- 18.43: Finale 200m rana donne
- 18.50: semifinali 100m dorso donne (Federica Toma)
- 18.59: semifinali 50m rana uomini (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo)
- 19.18: semifinali 50m stile libero donne (Sara Curtis, Silvia Di Pietro)
- 19.25: semifinali 200m farfalla uomini (Alberto Razzetti, Andrea Camozzi)
- 19.35: semifinali 200m misti donne (Anita Gastaldi, Chiara Della Corte)
- 19.51: Finale 50m dorso uomini (Thomas Ceccon)
- 19.56: Finale 1500m stile libero donne (Simona Quadarella)
- 20.16: Finale staffetta 4x100m stile libero mista (Italia)