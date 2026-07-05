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Wimbledon, Sinner batte Mochizuki e vola ai quarti

05 Luglio 2026 - 23:00 Alba Romano
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Il numero uno al mondo batte il giapponese in tre set
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Jannik Sinner conquista i quarti di finale nel torneo di Wimbledon, battendo il giapponese Mochizuki in tre set (6-3, 7-6., 6-3). La partita ha subìto un breve stop quando Sinner, dopo aver vinto il primo set 6-3 e quando si era sul 4-4 nel secondo, ha segnalato al giudice che non riusciva a vedere bene la palla, per la scarsa luce. La partita è così stata interrotta per consentire di chiudere il tetto del centrale.

Non esistevano precedenti tra il giapponese e Jannik Sinner, motivo per cui l’ottavo di finale londinese ha rappresentato il loro primo confronto diretto.

Il numero uno al mondo giocherà i quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime che ha battuto Alejandro Davidovich Fokina. 

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