Pronto per il decollo, crolla il carrello del Boeing Lufthansa. Paura all’aeroporto di Francoforte: feriti tra l’equipaggio – Il video

Il Boeing era un aereo recente, consegnato alla compagnia a inizio 2026. Il volo sarebbe partito per Los Angles ma è stato cancellato. L'indagine sulle cause dell'incidente

Era fermo nel piazzale dell’areoporto di Francoforte il Boeing 747 di Lufthansa che sarebbe dovuto partire in direzione Los Angeles quando, durante le operazioni di preprazione del volo intorno alle 12:45, un aereo è caduto sul proprio muso a causa del cedimento del suo carrello, urtando il suolo. In quel momento a bordo del Dreamliner c’erano solo membri dell’equipaggio e personale di terra, diversi dei quali sono stati curati come riporta la compagnia, mentre nessun passeggero era ancora salito sull’aereo. Il volo con destinazione gli Stati Uniti è stato cancellato.

Lufthansa 787-9 Damaged After Gear Collapse in Frankfurt



Lufthansa Boeing 787-9, registration D-ABPQ, sustained substantial damage after experiencing a landing gear collapse while at the gate in Frankfurt. As a result of the incident, today’s LH450 flight has been canceled.… pic.twitter.com/VVbAz51Pj4 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) June 4, 2026

L’indagine sull’incidente: perché è crollato il carrello

Le immagini hanno fatto il giro dei social. Il carrello cede all’improvviso e l’aereo cade a terra sul muso toccando velocemente il suolo. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe urtato anche qualche alcune attrezzature aeroportuali usate per l’assistenza a terra, mentre gli addetti che stavano lavorando intorno all’albero si sarebbero allontanati in fretta. Al momento non c’è una causa ufficiale che possa spiegare l’accaduto. I tecnici sono al lavoro per stablire se si trattasse di un problema meccanico, da una procedura a terra o da un altro fattore. L’aereo coinvolto era pure nuovo: come riporta Repubblica, sarebbe il il Boeing 787-9 con registrazione D-ABPQ, battezzato “Herne”, un Dreamliner molto recente, consegnato alla compagnia solo nel gennaio 2026.