Tajani su Hantavirus: Non sono per l'uscita dall'Oms – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 maggio 2026 "Io non sono per uscire dall'OMS. Ognuno ritiene quello che vuole, ma sono per continuare a lavorare nell'OMS. Come poi le organizzazioni… tutte le organizzazioni possono commettere degli errori, possono avere delle falle, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità è importante per la tutela della salute nel mondo. Ripeto, con tutti i difetti", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine Consiglio Ue per gli Affari Europei a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev