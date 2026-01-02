Le onde mostruose di Nazaré: la spiegazione dietro alle creste da venti metri – Il video

A immortalarle Ben Hartley, fotografo. Ma c'è una spiegazione sul fenomeno che ha reso la cittadina portoghese la meta più ambita dai surfisti

A Nazaré Ben Hartley, fotografo, ha catturato immagini spettacolari di onde mostruose, tra le più alte del mondo, che si infrangono sulla costa portoghese. La cittadina è una meta privilegiata per il surf e i suoi panorami sono conosciuti in tutto il mondo. Questa settimana però si è creato qualcosa di molto particolare. Per questo fine settimana una perturbazione favorisce la formazione di onde gigantesche che possono raggiungere facilmente i 20 metri. E già venerdì c’è stata una decisa dimostrazione del fenomeno.

Des vagues énormes capturées par le photographe Ben Hartley à Nazaré, au Portugal. @inertiaaaaaa #Rediff pic.twitter.com/5bXJuyqjpY — L'important (@Limportant_fr) January 2, 2026

Perché le onde di Nazaré sono così alte

Le mareggiate sulla località vengono amplificate da un canyon sottomarino al largo della cittadina portoghese, di fronte a Praia do Norte. Ha una profondità di almeno cinquemila metri e una lunghezza di 230 chilometri e proprio questa conformazione crea onde così alte. Per questi giorni, decisamente movimentati, sono state sconsigliate sia le attività di pesca che quelle sportive in mare.



