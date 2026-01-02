Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Le onde mostruose di Nazaré: la spiegazione dietro alle creste da venti metri – Il video

02 Gennaio 2026 - 22:48 Ugo Milano
onde nazaré
A immortalarle Ben Hartley, fotografo. Ma c'è una spiegazione sul fenomeno che ha reso la cittadina portoghese la meta più ambita dai surfisti

A Nazaré Ben Hartley, fotografo, ha catturato immagini spettacolari di onde mostruose, tra le più alte del mondo, che si infrangono sulla costa portoghese. La cittadina è una meta privilegiata per il surf e i suoi panorami sono conosciuti in tutto il mondo. Questa settimana però si è creato qualcosa di molto particolare. Per questo fine settimana una perturbazione favorisce la formazione di onde gigantesche che possono raggiungere facilmente i 20 metri. E già venerdì c’è stata una decisa dimostrazione del fenomeno.

Perché le onde di Nazaré sono così alte

Le mareggiate sulla località vengono amplificate da un canyon sottomarino al largo della cittadina portoghese, di fronte a Praia do Norte. Ha una profondità di almeno cinquemila metri e una lunghezza di 230 chilometri e proprio questa conformazione crea onde così alte. Per questi giorni, decisamente movimentati, sono state sconsigliate sia le attività di pesca che quelle sportive in mare.


