La star di OnlyFans Lily Philips si è battezzata. «Ecco perché l’ho fatto» – Il video

La creator inglese, conosciuta per aver avuto rapporti sessuali con 1.113 uomini in 12 ore, ha postato un video del battesimo ricevuto. Ma i fan rimangono perplessi

Lily Philips, la creator di OnlyFans che ha avuto rapporti sessuali con 1.113 uomini in 12 ore, è stata battezzata e si è convertita al cristianesimo. La 24enne inglese, conosciuta sui media per le sue prodezze nel cinema hard del Regno Unito, ha concluso il 2025 in modo decisamente differente, ricevendo un sacramento fondamentale questo 28 dicembre. Lo ha fatto, spiega, per «ripristinare il suo rapporto con Dio».

«Detesto il fatto che veniamo etichettate come bambole del sesso»

In una dichiarazione rilasciata a Newsweek , Phillips ha affermato: «Non vedo l’ora di rafforzare e far crescere il mio rapporto con Dio e di aprire un dialogo su quanto le ragazze di OnlyFans siano sfaccettate. Detesto il fatto che veniamo etichettate come bambole del sesso 2D, può essere davvero disumanizzante». E ancora: «Potrebbero esserci cristiani che non sono d’accordo con il mio ‘stile di vita’, ma io voglio solo ricostruire il mio rapporto con Dio e penso che dovremmo accogliere tutte le conversazioni e le opportunità che le persone hanno di esplorare la religione, nel modo più adatto a loro».

I follower: «Se è un atto di marketing è di cattivo gusto»

Il video del battesimo di Lily è diventato virale. Molti suoi follower però non credono alla veridicità della “chiamata”. «Spero che sia reale… e non un atto di marketing, poiché deridere Dio non è una cosa da ridere», scrive un utente tra i commenti sotto alla clip postata dalla star di Onlyfans. «Prego che Gesù ti guarisca e ti dia una testimonianza così potente da condividere», aggiunge un altro. E infine un altro commento: «Che senso ha farsi battezzare e avvicinarsi a Dio se hai intenzione di continuare a peccare e fare video per adulti?».