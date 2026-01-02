Zelensky cambia il ministro della Difesa: chi è il 34enne Mykhailo Fedorov che ora prende il posto di Shmyhal

Nelle stesse ore, il presidente aveva già annunciato un altro passaggio chiave: il capo dell’intelligence militare Budanov è stato nominato nuovo responsabile dell’amministrazione presidenziale, prendendo il posto di Yermak

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’intenzione di sostituire l’attuale ministro della Difesa Denys Shmyhal, indicando come suo successore Mykhailo Fedorov, 34 anni, oggi alla guida del ministero per la Trasformazione digitale. L’annuncio è arrivato nel consueto messaggio serale del capo dello Stato diffuso sui social. Zelensky non ha fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni politiche della scelta, ma si è limitato a sottolineare il profilo operativo del possibile nuovo ministro: «Mykhailo è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici», ha dichiarato. Il leader ucraino aveva nominato Shmyhal ministro della Difesa solo pochi mesi fa, nel luglio 2025.

Il rimpasto di Zelensky

Il cambio al vertice della Difesa si inserisce in una riorganizzazione più profonda degli equilibri istituzionali voluta dal presidente. «Ho deciso di cambiare la struttura del ministero della Difesa ucraino. Ho offerto a Mykhailo Fedorov la carica di nuovo ministro», ha dichiarato Zelensky. Fedorov, che ha guidato il ministero della Trasformazione digitale dal 2019, ed è considerato una figura tecnica e poco esposta mediaticamente, con una carriera politica ancora recente. Nelle stesse ore, il presidente aveva già annunciato un altro passaggio chiave. Il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov è stato nominato nuovo responsabile dell’amministrazione presidenziale, prendendo il posto di Andriy Yermak, coinvolto in un’indagine per corruzione. Un doppio movimento che ridisegna in modo significativo la catena di comando dello Stato ucraino in piena fase di guerra.