Famiglia nel bosco, la ressa alla Camera per ascoltare Nathan e Catherine: «Boom di accrediti» – I video

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham al Parlamento su invito della presidente della commissione Infanzia, Michela Brambilla. In contemporanea si attende la fiducia sul decreto sicurezza, ma l’attenzione mediatica sembra tutta concentrata sui due neorurali

Grande affluenza alla Camera dei Deputati, dove nella sala stampa è in corso un incontro sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti) alla presenza di Nathan Trevallion e Catherine Birmingam. Su invito della presidente della commissione Infanzia, Michela Brambilla, l’evento ha registrato una richiesta di accrediti record. Secondo l’ufficio stampa, circa quattro volte la capienza della sala. In contemporanea si attende la fiducia sul decreto sicurezza, ma l’attenzione mediatica sembra tutta concentrata sui due neorurali.

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Chi c’è all’incontro?

L’incontro, in programma alle 17.30, vedrà la partecipazione di esperti del mondo accademico e sanitario, tra cui Daniela Chieffo, direttrice della Psicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma, lo psichiatra e neuropsichiatra infantile Massimo Ammaniti e la Garante nazionale per l’infanzia Marina Terragni. Sono inoltre attesi gli avvocati della famiglia e lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte. I coniugi erano stati ricevuti lo scorso 25 marzo anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.