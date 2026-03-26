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Famiglia nel bosco al Senato, La Russa: Favorire il ritorno dei figli dai genitori – Il video

26 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Io non ho né titolo né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Quello che spero possa essere utile è invitare tutti — la mia moral suasion — affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita, come voi la desiderate, con i figli che, com'è naturale, possano stare col padre e con la madre dopo che vengano assicurate delle condizioni normali", così il Presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della visita di Nathan e Catherine, genitori della famiglia nel bosco, al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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