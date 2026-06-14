Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Il corpo non è stato ancora individuato. La vittima aveva 53 anni

Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ne ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza (Venezia). Il giovane ha confessato l’omicidio questa notte, davanti al magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone, che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari.

Il corpo non ancora trovato

La vittima, di 53 anni, sarebbe stata gettata nel canale Malgher, che scorre proprio nei pressi dell’abitazione. Finora il corpo però non è stato ancora trovato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del locale distaccamento ai quali da stamani si sono aggiunti in rinforzo i sommozzatori del reparto specializzato di Venezia. Sospese durante la notte, le ricerche sono riprese all’alba.