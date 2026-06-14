Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
ATTUALITÀAccoltellamentiGiovaniOmicidiVenetoVenezia

Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

14 Giugno 2026 - 09:17 Stefania Carboni
venezia uccide zia
venezia uccide zia
Il corpo non è stato ancora individuato. La vittima aveva 53 anni
Google Preferred Site

Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ne ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza (Venezia). Il giovane ha confessato l’omicidio questa notte, davanti al magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone, che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. 

Il corpo non ancora trovato

La vittima, di 53 anni, sarebbe stata gettata nel canale Malgher, che scorre proprio nei pressi dell’abitazione. Finora il corpo però non è stato ancora trovato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del locale distaccamento ai quali da stamani si sono aggiunti in rinforzo i sommozzatori del reparto specializzato di Venezia. Sospese durante la notte, le ricerche sono riprese all’alba. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Avvelenate con la ricina, spunta il messaggio di Antonella Di Vita: «Cerco un avvocato divorzista». Nei guai l’amica che ha nascosto le chat

2.

Avvelenate con la ricina, l’amica di famiglia denunciata per favoreggiamento. Smascherata dai pm: il giallo sul segreto delle liti in famiglia

3.

Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, salvata dopo quattro ore. La rabbia del padre: «Sfiorata la tragedia»

4.

Le due sorelline scomparse e l’ombra del rapimento. «Alisya era cambiata»

5.

Milano, l’interprete Roberto Guerrino trovato morto in casa: le ferite alla testa e l’ombra dell’omicidio. Da re Carlo a Mattarella nel curriculum: chi era