Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
ATTUALITÀ25 aprileArrestiInchiesteLazioOmicidiRoma

25 aprile, Eithan Bondì domani dai pm, verifiche sul suo ruolo nei gruppi «di sicurezza»: «Ma la frase sulla Brigata ebraica nel verbale non c’è»

30 Aprile 2026 - 18:46 Sara Menafra
embed
eithan bondi
eithan bondi
Il giovane che ha sparato contro due manifestanti dell'Anpi durante il corteo a Roma pronto a rispondere alle domande durante l'interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia di Eithan Bondì, il giovane di 21 anni accusato di tentato omicidio per aver sparato, con una pistola da soft air, contro due manifestanti che partecipavano alle celebrazioni per il 25 aprile con il fazzoletto dell’Anpi al collo è previsto per domani mattina, 1 maggio, nel carcere di Regina Caeli a Roma.

Assistito dall’avvocato Cesare Gai con ogni probabilità sceglierà di rispondere alle contestazioni della procura e di fare dichiarazioni spontanee anche nei confronti delle vittime, Nicola Fasciano, 65 anni, e Rossana Gabrieli, 62 anni. colpite rispettivamente vicino al collo e alla guancia, e alla spalla. Per scusarsi e cercare di abbassare i toni rispetto alle prime frasi che avrebbe detto al momento del fermo, ieri mattina, da parte della Polizia. Quando ha ammesso di essere il responsabile dei fatti e non è chiaro se abbia aggiunto un «sono della Brigata ebraica», smentito dai diretti interessati – l’organizzazione che porta questo nome ha base a Milano. «La frase non è nel verbale, se ha fatto dichiarazioni dovrebbe essere agli atti», spiega l’avvocato Gai a Open.

Gli accertamenti su telecamere e telefoni

L’interrogatorio di domani dovrà concentrarsi solo sui fatti del 25 aprile scorso. Ma è chiaro che le indagini non si concluderanno con la sola ricostruzione dei fatti. Bisognerà ricostruire se Bondì abbia parlato delle sue intenzioni, avvicinarsi al corteo dell’Anpi di Roma che commemorava il 25 aprile e sparare con una pistola softair, prima dei fatti. E a chi abbia riferito quanto accaduto dopo quegli avvenimenti.

A quanto apprende Open, Bondì è un volto noto, non solo nel gruppo di tifosi della Roma vicino alla Comunità ebraica, ma sarebbe stato presente anche in manifestazioni politiche a cui hanno partecipato gruppi «di sicurezza» vicini alla Comunità o che si proclamano tali. Le verifiche delle immagini potrebbero confermare se fosse presente, come si ipotizza, alle manifestazioni del 25 aprile di due anni fa, quando, il gruppo che sfilava vicino allo striscione della Brigata ebraica fu protagonista di violenti scontri con una parte del corteo convocato dall’Anpi

Gli accertamenti, gli incroci di immagini e di telefoni, richiederanno tempo e non potranno comunque essere «contestati» (cioè oggetto dell’interrogatorio) domani mattina.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini»

2.

Garlasco, cosa c’è nell’esposto: le accuse a De Rensis e le storie sull’omicidio “di gruppo” di Chiara Poggi

3.

Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio. Il pm: «Ha ucciso Chiara Poggi da solo»

4.

Confessa il 21enne arrestato per gli spari al 25 aprile: «Sono della Brigata Ebraica». A casa di Eitan Bondì coltelli e pistole da softair: il video che l’ha incastrato

5.

La ricina dell’omicidio di Pietracatella «forse era sciolta nell’acqua». La storia delle flebo e i surgelati

leggi anche
liliana segre
ATTUALITÀ

L’allarme di Liliana Segre: «Il mondo dell’odio è sempre più vasto»

Di Stefania Carboni
25 aprile spari parco schuster roma
ATTUALITÀ

Lo scooter, il casco, la fuga: chi ha sparato in piazza il 25 Aprile a Roma

Di Alessandro D’Amato
anpi - brigata ebraica
ATTUALITÀ

È scontro tra la comunità ebraica e l’Anpi. Meghnagi: «Colpo di stato», Pagliarulo: «Ci vediamo in tribunale»

Di Francesca Milano