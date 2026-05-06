Ultime notizie Alex ZanardiCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Gadda (Iv): Governo immobile su indipendenza energetica e aiuti alle famiglie – Il video

06 Maggio 2026 - 12:45 Redazione

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2026 "Energia, carburanti, carrello della spesa… una stangata per i cittadini e le imprese italiane. Solo ora Meloni prende le distanze da Trump, ma un dato di fatto: l'immobilismo sull'indipendenza energetica e sulle misure per aiutare famiglie e imprese", così Maria Chiara Gadda di Italia Viva in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il governo di Elly Schlein: nomi, ministeri e il Senato a Conte

2.

Sondaggio Swg, continua il calo dei partiti di governo. Scendono i 5 stelle, sale il Pd

3.

Venezia al voto, i candidati bengalesi sono un caso. La destra attacca il Pd, ma la nuova moschea era una promessa dell’uscente Brugnaro

4.

Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»

5.

Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: «Se lo fa, pagherò a mie spese» – Il video