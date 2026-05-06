Gadda (Iv): Governo immobile su indipendenza energetica e aiuti alle famiglie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2026 "Energia, carburanti, carrello della spesa… una stangata per i cittadini e le imprese italiane. Solo ora Meloni prende le distanze da Trump, ma un dato di fatto: l'immobilismo sull'indipendenza energetica e sulle misure per aiutare famiglie e imprese", così Maria Chiara Gadda di Italia Viva in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev