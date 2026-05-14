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Internazionali d’Italia, Sinner sfida Rublev ai quarti per l’ennesimo record: a che ora gioca e dove vederlo in chiaro

14 Maggio 2026 - 12:08 Matteo Revellino
sinner Popyrin
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Sinner incrocia Rublev ai quarti per conquistare la seconda semifinale consecutiva agli Internazionali d'Italia, l'unico Masters 1000 che non ha ancora vinto.
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Due giorni fa negli ottavi contro Pellegrino ha fatto 31. Trentuno vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, eguagliando la striscia di Novak Djokovic nel 2011. Oggi sul Centrale del Foro Italico, Jannik Sinner vuole scrivere il nuovo record e conquistare la seconda semifinale consecutiva agli Internazionali di Roma. Dall’altro lato della rete troverà Andrey Rublev, numero 14 del ranking, che agli ottavi di finale ha eliminato il georgiano Basilashvili in tre set (3-6, 7-6, 6-2).

I precedenti tra Sinner e Rublev

Quello sul Centrale di Roma sarà l’undicesimo confronto tra Sinner e Rublev. Il numero 1 al mondo è avanti negli scontri diretti, 7 a 3. L’ultima volta che i due si sono incrociati è stata sulla terra rossa: era il Roland Garros di un anno fa e vinse Sinner 3-0 (6-1, 6-3, 6-4). Ovviamente il campione altoatesino parte con i favori del pronostico, forte di una striscia di 26 vittorie consecutive in tutti i tornei, ma anche perché nelle ultime tre stagioni può vantare un parziale di 23-2 nei Masters 1000 contro i top 20, fatta eccezione per le partite contro Alcaraz. Attenzione, però: una delle due sconfitte fu proprio contro Rublev, a Montreal nel 2024.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca e dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento è per il 14 maggio nel Centrale del Foro Italico, non prima delle 13. La diretta televisiva è affidata ai canali Sky Sport, con copertura in chiaro su Tv8, che da quest’anno trasmette un incontro al giorno per il torneo maschile sul digitale terrestre. Per il torneo femminile invece tutte le partite sono in chiaro su Supertennis. Per lo streaming le opzioni sono SkyGo, NOW, Tennis Tv e la piattaforma web di Tv8.

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