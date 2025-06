Come mettere a profitto la rabbia: Holger Rune vende le racchette distrutte. Ecco quanto costa possederne una

Il giovane talento danese ha aperto uno shop online dove, tra le altre cose, vende anche le racchette rotte durante i match

Quando nel tennis, lo sport dell’eleganza e della raffinatezza, un giocatore si lascia andare a degli scatti di rabbia incontrollati viene spesso sommerso dai fischi. È capitato a tanti grandi campioni, e nella maggior parte dei casi a farne le spese sono i primi oggetti a porata di mano: le racchette. E il tennista danese Holger Rune non fa eccezione, anche il talento del 2003 ha avuto i suoi momenti nella pur breve carriera. Quel che però è inedito, è la scelta di Rune di mettere in vendita i cimeli che portano i segni dei suoi sfoghi.

Cappellini, magliette e racchette rotte

Sul nuovo shop online, inaugurato due giorni fa, Rune e la sorella Alma hanno messo in vendita vari oggetti che si collegano alla sua carriera: magliette autografate, cappellini firmati, poster e carte da gioco. Si legge nel post Instagram di presentazione dello shop: «Questa è per voi. I fan che seguono il mio percorso, mi tifano, mi mandano messaggi e credono in me. Siete stati una parte fondamentale di tutto fino ad ora». L’elemento più particolareche è possibile acquistare dai fan sono indubbiamente le racchette distrutte. Se per accaparrarsi una delle racchette utilizzate da Rune durante un match ufficiale sono sufficienti “solo” 5.102 euro, per avere un cimelio degli scatti di rabbia del danese bisognerà essere più generosi: 6.044 euro.

Pezzi rari

Nel post dedicato a pubblicizzare proprio le racchette distrutte, Rune e famiglia sottolineano come quelli in vendita siano oggetti rari: «Ogni tanto, un momento diventa così intenso da superare ogni limite. Le racchette spaccate da Holger Rune sono rarissimi oggetti da collezione, utilizzate in match ufficiali e disponibili in quantità estremamente limitate. Perché? Perché Holger raramente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando accade, quel momento – e quella racchetta – raccontano una storia. Ogni racchetta è certificata, usata in partita e assolutamente unica. Ne esistono pochissime». Viste le condizioni dell’oggetto, quello messo in vendita da Rune sarà sicuramente un articolo riservatoai collezionisti più affezionati e anche con un discreto budget. Al momento, però, se molte magliette e cappellini autografati risultano sold out, le racchette invece non sono andate e ruba e sono ancora disponibili sul sito. Quindi, al prossimo raptus, il talento danese farà bene a recuperare presto la calma e la lucidità per ricordarsi di mettere da parte le racchette maltrattate per avere nuovo materiale da vendere.