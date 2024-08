Carlos Alcaraz perde la testa all’Atp Cincinnati e spacca la racchetta, ora le scuse: «Ero troppo nervoso, sono umano» – Il video

Una, due, quattro volte. La racchetta sbattuta violentemente sul campo di cemento del Cincinnati Open, con tutta la rabbia per i colpi che non entrano e la partita che non gira. Carlos Alcaraz, a pochi giorni dalla finale persa contro Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è sfogato così nel terzo set contro Gael Monfils, all’esordio nel secondo turno del torneo Atp in Ohio, distruggendo la racchetta al break del francese sul 3-1 nel terzo set. «Chiedo scusa perché il mio atteggiamento di ieri non era corretto ed è qualcosa che non dovrebbe essere fatto all’interno di un campo», si è spiegato 24 ore dopo sui social, «sono umano, avevo accumulato nervosismo dentro. A volte è molto difficile controllarsi quando sei con i battiti così alti. Lavorerò affinché non si ripeta mai più. È ora di pensare a New York».

Leggi anche: