Scontri a Parigi dopo la finale di Champions, decine di arresti. Il ministro degli Interni francese: «Barbari nelle strade» – Il video

A Parigi la festa è degenerata in violenze già prima della fine del match, con tanto di lancio di gas lacrimogeni, petardi e bengala

Sono già oltre 60 le persone arrestate dai 5 mila fra poliziotti e gendarmi mobilitati a Parigi per la finale di Champions League, in cui il Paris Saint-Germain ha sconfitto l’Inter per 5-0. Per l’occasione, infatti, in diverse zone della capitale sono stati installati i maxischermi dove si sono radunate migliaia di persone. Ma ancor prima che la partita finisse, l’agitazione è salita, sfociando ben presto in violenti scontri con la polizia, con tanto di lancio di gas lacrimogeni, petardi e bengala. A Parigi la festa è letteralmente degenerata in violenze già prima della fine del match, quando ormai il risultato sembrava chiaro.

Il ministro francese contro i «barbari»

E mentre imperversano i disordini per i festeggiamenti dei tifosi del Psg, che ha vinto la sua prima Champions League, il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau ha twittato: «I veri tifosi del PSG si godono la splendida partita della loro squadra. Nel frattempo, i barbari sono scesi in strada a Parigi per commettere crimini e provocare la polizia. Ho chiesto alle forze di sicurezza interne di reagire con forza a questi atti di violenza. Offro il mio sostegno al Prefetto e a tutti gli agenti di polizia che questa sera vegliano sulla sicurezza di tutti. È intollerabile che non si possa festeggiare senza temere la ferocia di una minoranza di teppisti che non hanno rispetto per nulla». Già nel pomeriggio, poco prima dell’inizio della partita, si erano registrati violenti scontri tra le tifoserie. Specialmente nella metropolitana di Monaco, dove si è accesa una rissa tra gli ultras di Inter e Psg, che ha portato a uno stop momentaneo del convoglio diretto allo stadio.