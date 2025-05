Scontri tra tifosi di Psg e Inter prima della finale di Champions: la rissa e lo stop alla metro – Il video

Alcuni feriti in seguito agli scontri tra gli ultras di Inter e Psg a poche ore dalla finale di Champions in Baviera. È dovuta intervenire la polizia per ristabilire l'ordine

Minuti di forte tensione fra i tifosi del Paris Saint-Germain e dell’Inter nella metropolitana, alla stazione Universität, a Monaco di Baviera, nel quartiere di Maxvorstadt. Nella città tedesca l’attesa per la finale di Champions League è ormai febbrile. Ci sarebbero state delle provocazioni e alcuni contatto che hanno reso indispensabile lo stop momentaneo del convoglio diretto all’Allianz Arena, dove tra poche ore si svolgerà la partita. Un gruppo di tifosi parigini ha, infatti, respinto a calci i supporters interisti che avevano provato a raggiungerli in metro, attaccandoli con spranghe e bandiere.

Lo stop alla metro

«Organizzazione a Monaco vergognosa. Da un’ora in migliaia sulla banchina della metropolitana del meeting point Inter a guardare treni su treni passare con i tifosi del Paris, devo dire simpatici a lanciarci di tutto, e noi qua ad aspettare. Incredibile». È lo sfogo di un tifoso interista in un post sui social poi rimosso. Una marea nerazzurra ha iniziato ad avvicinarsi all’Allianz Arena di Monaco. Sono migliaia i tifosi arrivati in Germania per sostenere Lautaro Martinez e compagni che, dopo aver preso d’assalto le vie del centro nei pressi del Fan meeting point di Odeonsplatz, si stanno recando allo stadio in metropolitana tra musica e cori. Tra gli slogan scanditi dal popolo nerazzurro quelli contro i cugini del Milan e contro il Napoli, che la scorsa settimana ha soffiato all’Inter lo scudetto per un solo punto. Cori anche contro l’Atalanta e contro il portiere del Psg Gigio Donnarumma, ex milanista.