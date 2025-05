Ignazio La Russa beccato a cantare coi tifosi a Monaco per la finale di Champions, la promessa: cosa è disposto a fare se l’Inter vince – Il video

C'è chi ha provato a strappargli la promessa di cantare Bella ciao, senza successo. Il presidente del Senato ha fatto una falsa promessa e una che probabilmente manterrà se la finale di Champions dovesse sorridere ai nerazzurri. Di certo basta fioretti: «Ho già smesso di fumare, non toglietemi altri vizi»

C’è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa per la finale di Champions a Monaco di Baviera. Subito intercettato da un gruppo di tifosi, La Russa si è lanciato con loro intonando un coro per poi salutare tutti e sparire nella fanzone. Interista da che era bambino e viveva ancora in Sicilia, come ha raccontato al Corriere della Sera alla vigilia della finale, La Russa aveva ammesso di non avere uno stato d’animo serenissimo in vista di Monaco, nonostante il tempo passato dal pareggio con la Lazio che avrebbe compromesso la corsa Scudetto: «Fino alla partita con la Lazio con lo spirito serenissimo. Ora sono più arrabbiato. Dopo il pareggio con la Lazio, che è stata come una sconfitta, arrivato a questa finale più nervosi».

La promessa in caso di vittoria dell’Inter

A La Russa in tanti hanno chiesto di fare un fioretto per la vittoria dell’Inter. Al Corriere, la seconda carica dello Stato ha risposto: «Guardi, ho già smesso di fumare, e alcol ne bevo poco. Non vorrei rinunciare ad altri vizi…». A Un giorno da Pecora ha promesso che, in caso di vittoria dell’inter, si tingerà la barba con il tricolore. Ma di cantare Bella ciao, come hanno provato a chiedergli quelli di La Presse, non se ne parla proprio. Una promessa secondo lui irrealizzabile alla fine l’ha concessa al Corriere: «Se l’Inter vincesse la Champions, alla prima partita in una qualsiasi Coppa europea che farà il Milan — semmai ci tornerà — tiferò Milan. È un’assurdità, lo so. Ma proprio perché è impossibile, vale come promessa».