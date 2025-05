Inter-Psg, tutto in una notte. Alle 21 la finale di Champions League: le formazioni e i duelli chiave

A Monaco di Baviera la sfida tra le stelle per la coppa più ambita: Simone Inzaghi e Luis Enrique schierano i migliori

Ci siamo. Alle 21 di stasera, sabato 31 maggio, Inter e Paris Saint Germain scendono in campo a Monaco di Baviera per giocarsi la coppa europea di calcio più ambita, quella della Champions League. I campionati sia in Italia che in Francia sono già finiti: il Psg l’ha vinto per distacco, l’Inter ha ceduto nel rush finale per un punto al Napoli di Antonio Conte. Le due squadre hanno avuto quindi diversi giorni per preparare al meglio la finalissima di stasera, e i tifosi di entrambe contano di coronare il sogno europeo. I bookmakers alla viglia davano in leggero vantaggio nei pronostici il Psg, pressione sulla squadra di stelle parigina che in fondo non dispiace a Simone Inzaghi. Il quale vuole vendicare la sconfitta di due anni fa subita a Istanbul dal Manchester City di Pep Guardiola, e per questo si affiderà ai suoi uomini migliori. Nessun problema di formazione neppure per Luis Enrique, che punta sulle sue stelle internazionali. Tra le sfide a distanza più attese, quelle tra i due portieroni Yann Sommer e Gianluigi Donnarumma e tra i due numeri 10 Lautaro Martinez e Ousmane Dembélé.

La formazione dell’Inter

In campo (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.



A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Zalewski, Taremi.



Allenatore: Simone Inzaghi

La formazione del Paris Saint Germain

In campo (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembelè, Kvaratskhelia.

A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpembe, Goncalo Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique