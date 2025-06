La notte folle a Parigi dopo la vittoria in Champions, negozi saccheggiati e guerriglia con la polizia: almeno 294 arresti – I video

La festa è andata avanti tutta la notte, così come gli scontri tra la polizia e «gruppi di teppisti», come li definisce la prefettura parigina. Quattro feriti a Grenoble travolti da un'uomo alla guida di una Bmw

Sono almeno 294 secondo Le Parisien gli arresti avvenuti durante la notte di festa e guerriglia nelle piazze di Parigi, dopo la vittoria del Psg contro l’Inter nella finale di Champions a Monaco di Baviera. Già poco prima della fine della partita, la polizia aveva già arrestato 68 persone nella capitale francese, con circa 5mila tra poliziotti e gendarmi mobilitati nelle diverse zone in cui erano stati installati i maxischermi. A Grenoble un uomo avrebbe perso il controllo della sua auto e travolto un gruppo tifosi che festeggiavano in piazza. Quattro sono feriti in modo grave, di cui una donna in prognosi riservata. Il ministro dell’Interno Bruno Retailleau, intervenuto su X durante i disordini, ha condannato duramente quanto accaduto, parlando di «barbari scesi nelle strade di Parigi per commettere crimini e provocare la polizia». Retailleau ha chiesto alle forze di sicurezza interna di reagire «con vigore a queste atrocità», sottolineando l’inaccettabilità di una situazione in cui «non si possa festeggiare senza temere la ferocia di una minoranza di delinquenti che non rispettano nulla».

Gli scontri con la polizia

Nel corso dei festeggiamenti dei tifosi del Psg, gruppi di «teppisti hanno provocato la polizia», ha scritto in una nota la prefettura di Parigi. Gli attacchi sono avvenuti in diversi punti della città, con lancio di fuochi d’artificio e oggetti vari. Scontri anche a Porte de Saint-Cloud, nei dintorni del Parco dei Principi, dove un’auto è stata data alle fiamme e gruppi di giovani con razzi fumogeni hanno tentato di invadere il péripherique, la tangenziale attorno alla capitale, ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine.

Negozi saccheggiati sugli Champs-Elysées

Sugli Champs-Elysées, vietata alle auto, in diversi punti i tifosi hanno lanciato razzi contro la polizia, che ha fatto ricorso a più riprese ai gas lacrimogeni e alle granate anti-accerchiamento. Alcuni negozi sono stati saccheggiati, prima uno di scarpe, dove gli assalitori sono stati respinti dalla polizia ma hanno poi continuato a lanciare razzi e oggetti contro la saracinesca. Poi, in una strada vicina, saccheggio in un negozio di una nota catena di arredamento.

I tifosi travolti da un’auto a Grenoble

A Grenoble, nel Sud della Francia, un uomo alla guida di una BMW ha investito la folla in festa in centro. Quattro i feriti – secondo il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré – di cui uno in prognosi riservata. Tra fuochi d’artificio, petardi e folla che gridava, una Bmw che circolava a velocità sostenuta nonostante la folla in pieno centro ha provato a fare inversione falciando quattro passanti, due ragazzi di 17 anni e due donne di 23 e 46 anni, tutti componenti della stessa famiglia. L’automobilista ha abbandonato l’auto dandosi alla fuga per evitare la folla che voleva raggiungerlo e linciarlo. Qualche minuto dopo si è arreso davanti ad alcuni poliziotti che lo hanno posto in stato di fermo. Escluso l’atto volontario, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo. I feriti sono tutti in codice rosso, una delle due donne è stata ricoverata in prognosi riservata. Grande la tensione sul posto, dove bande di giovani hanno continuato a prendere di mira con il lancio di oggetti la polizia che proteggeva l’azione dei soccorritori. Gli aggressori sono stati allontanati con l’uso di gas lacrimogeni.