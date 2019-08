È libera Cyntoia Brown: l’ergastolana che uccise il suo stupratore ha ottenuto la grazia

Cyntoia Brown è libera. La donna, originaria di Nashvill e oggi 31enne, nel 2006 era stata condannata all’ergastolo per aver ucciso un uomo che aveva abusato sessualmente di lei, che all’epoca aveva 16 anni.

Brown, con un passato di abusi in famiglia e dopo esser fuggita di casa a 16 anni, venne adescata da Garion L. McGlothen, un criminale noto come “Tagliagole”, e venne ripetutamente minacciata, violentata, drogata e costretta a prostituirsi.

L’omicidio di Johnny Allen

All’esterno del motel dove era stata segregata dal suo adescatore, Cyntoia Brown incontrò un agente immobiliare 43enne, Johnny Allen, che le offrì 150 dollari in cambio di una prestazione sessuale. La Brown acconsentì per procurarsi soldi da dare al proprio adescatore McGlothen.

Johnny Allen, dopo aver fatto entrare la Brown nella propria abitazione, aveva mostrato all’allora 16enne la propria collezione di armi. E Cyntoia, dopo aver visto l’uomo allungare la mano sotto al cuscino e temendo che potesse estrarre un’arma e venire uccisa, presa dal panico sparò un colpo contro l’agente immobiliare, uccidendolo e fuggendo via con l’arma e con il portafoglio dell’uomo.

Quest’ultimo aspetto, durante il processo, fu uno dei punti che convinse la giuria a condannare Cyntoia Brown all’ergastolo con l’accusa di rapina aggravata e di omicidio premeditato, mentre gli avvocati della ragazza sostenevano si trattasse di legittima difesa.

La grazia per Cyntoia Brown, 15 anni dopo la sentenza

Dopo 15 anni di carcere, nel gennaio 2019, Cyntoia Brown è stata graziata dal governatore del Tennessee Bill Haslam e ieri – 7 giugno – ha lasciato il carcere femminile del Tennesse ieri.

La donna per 10 anni resterà in libertà vigilata, a condizione che non violi alcuna legge statale o federale degli Stati Uniti, che trovi un’occupazione e che partecipi a sessioni di consulenza con continuità e regolarità.

Durante gli anni in carcere la Brown si è diplomata e ha completato gli studi universitari come detenuta. Studi che intende proseguire anche ora che è uscita dal carcere, parallelamente al suo impegno nel voler «usare l’esperienza acquisita per aiutare altre donne e ragazze che hanno subito abusi e sfruttamento», come dichiarato dalla donna alla Cnn.

Foto copertina: Lacy Atkins/Shutterstock

