Migranti, la Mare Jonio salva 100 persone su un gommone al largo delle coste libiche

«Alla nostra richiesta di istruzioni Mrcc Ita ha risposto come sempre di riferirci alle autorità libiche. Abbiamo replicato che sarebbe impossibile»

Alle 8.35 di questa mattina, 28 agosto, la nave Mare Jonio di Mediterranea saving humans ha completato il salvataggio di circa cento persone su un gommone alla deriva al largo della Libia.

Tra i soccorsi, 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori.

Alle 8.35 di questa mattina la nave #MareJonio ha completato il salvataggio di circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. [continua nel thread] pic.twitter.com/Ps1fGB8i50 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 28, 2019

«Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato – informa la ong – alla deriva e con un tubolare già sgonfio con il nostro radar, e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso».

Mediterranea spiega che tutte le persone salvate sono al sicuro; su alcuni passeggeri «è stato riscontrata ipotermia, altri invece portano con sé i segni delle torture subìte in Libia». «Fuggono tutte dall’inferno», dicono.

«Alla nostra richiesta di istruzioni Mrcc Ita ha risposto come sempre di riferirci alle autorità libiche. Abbiamo replicato che sarebbe impossibile per noi riferirci alle forza di un Paese in guerra civile dove si consumano tutti i giorni torture e trattamenti inumani e degradanti», ha fatto sapere l’ong con una nota stampa diramata stamattina.

Leggi anche: