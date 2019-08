Brexit, oltre un milione di firme contro la chiusura del Parlamento

La petizione sta riscuotendo un grande successo con sottoscrizioni che aumentano di minuto in minuto

Sono più di un milione le persone che hanno firmato la petizione online contro la sospensione per circa cinque settimane del parlamento britannico decisa dal primo ministro Boris Johnson (e approvata – come da prassi – anche dalla Regina Elisabetta). Sottoscrizioni che aumentano minuto dopo minuto, come si può vedere dalla pagina web della Camera dei Comuni.

La petizione

«Il Parlamento non deve essere sospeso o sciolto a meno che e fino a quando il periodo dell’articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso o l’intenzione del Regno Unito di ritirarsi dall’Ue sia stata annullata» si legge nel testo della petizione che sta riscuotendo un grande successo.

Cosa dice l’articolo 50

L’articolo 50 fa riferimento al testo del Trattato di Lisbona, nella parte in cui stabilisce le modalità con cui un paese membro dell’Ue può lasciare volontariamente l’Unione.

Leggi anche: