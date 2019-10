Il nuovo teaser di Stranger Things 4: «Non siamo più a Hawkins» – Il video

È arrivato l’annuncio tanto atteso. Netflix ha confermato che presto andrà in onda la quarta stagione di Stranger Things, la serie fantascientifica ambientata negli anni Ottanta e diretta dai fratelli Duffer.

La casa di distribuzione streaming e di produzione cinematografica non ha dato molti indizi. Nel teaser ufficiale, infatti, non si vede alcuna scena della serie, né la data di uscita.

L’unico indizio per gli amanti della serie è che la storia non si svolgerà più a Hawkins, la cittadina fittizia dell’Indiana che ha fatto da scenario alle prime tre stagioni.

L’accordo tra Netflix e i fratelli Duffer

Anche questa volta dietro la telecamera ci saranno i fratelli Duffer che hanno stipulato un contratto pluriennale con Netflix per la realizzazione di contenuti esclusivi.

Ted Sarandos, Chief Content Officer della piattaforma di streaming, ha così commentato l’accordo: «I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame».

«La loro vivida immaginazione – prosegue Sarandos – darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno. Non vediamo l’ora di sapere cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra».

E i fratelli Duffer, dal canto loro, si son detti «entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix». «Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita», continuano i due.

«Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l’intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato. Non vediamo l’ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!».

E con queste dichiarazioni, forse, qualche ulteriore indizio sulla trama di Stranger Things 4 c’è. Ma per scoprire le nuove avventure dei ragazzi sbalzati dal Sottosopra bisognerà pazientare ancora un po’.

