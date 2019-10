Spagna, investito giovane manifestante da un furgone dei Mossos a Tarragona

A seguito di un’avanzata da parte di tre furgoncini dei Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna, un giovane manifestante è stato investito da uno di questi a Terragona per poi essere portato in ospedale al Joan XXIII. Al momento è stabile e non sarebbe in pericolo di vita.

Circolano online due video dell’incidente, uno ripreso da dietro e l’altro da davanti dove vediamo avanzare i furgoni dei Mossos. Gli agenti, impegnati in una manovra di dispersione dei manifestanti, guidavano i tre mezzi in parallelo fino a colpire dei bidoni lasciati in mezzo alla strada dai manifestanti. Dietro a un bidone c’era il giovane 17enne che, una volta colpito il bidone, si è ritrovato di fronte uno dei mezzi finendo per essere investito.

Video: from Twitter.