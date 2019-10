Vaticano, uomo dà in escadescenza a San Pietro: fermato dalla polizia

Un giovane uomo ha dato in escandescenze nella Basilica di San Pietro, parlando ad alta voce in tedesco davanti all’altare della Confessione.

L’uomo è stato poi fermato dagli agenti della Gendarmeria vaticana, coadiuvato dagli uomini della Fabbrica di San Pietro che erano al lavoro per allestire la Basilica per una cerimonia. Pantaloni di una tuta blu, maglietta grigia, l’uomo ha urlato frasi sconnesse senza però fare danni, né buttare nulla a terra. Era in una zona chiusa ai fedeli, dove poi è stato fermato a terra.

Trasportato poi in ospedale, l’uomo di 28 anni è stato sottoposto a TSO (Trattamento sanitario obbligatorio). Non risultano danni, né feriti.

Video in copertina http://www.wikilao.it/