Di Maio blinda la plastic tax: «C’è chi guarda alle prossime elezioni e chi alle future generazioni»

Nella polemica sulla plastic tax interviene, dalla Cina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «I politici guardando alle prossime elezioni, gli statisti guardano alle future generazioni», dice Di Maio, citando Alcide De Gasperi. Il leader dei 5 Stelle ribadisce quindi, ancora una volta, di non avere intenzione di ascoltare le grida di critica che si sollevano dal Pd contro il provvedimento in manovra.

«La cosiddetta plastic tax è prima di tutto una tassa che aiuta l’Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell’effetto della plastica nei mari, l’Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce sul proprio sistema produttivo. Oggi il dibattito è se farla partire o se fa perdere voti oppure no», aggiunge Di Maio.

Se per i dem – e i renziani – quella tassa rischia di essere il colpo fatale alle prossime elezioni Regionali in Emilia-Romagna (lì la tassa colpirebbe l’importante comparto degli imballaggi), per Di Maio quel provvedimento resta indiscutibile per la battaglia ambientalista che il Movimento vuol portare avanti all’interno dell’esecutivo. La misura era stata difesa anche dal ministro dell’Economia Lorenzo Gualtieri, che però ha aperto a un’eventuale rimodulazione.

In Cina

Il ministero degli Esteri è arrivato a Shanghai per partecipare al secondo China International Import Expo (Ciie) che prenderà il via domani, 5 novembre, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping. «Vantiamo eccellenze straordinarie, in tutto il mondo si parla di Made in Italy ed è bene che il Made in Italy arrivi in tutto il mondo. Siamo qui per questo, per sostenere la nostra industria e i nostri ingegni», dice il ministro in un post su Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae nella fase dei saluti, subito dopo l’atterraggio all’aeroporto Pudong di Shanghai.

«Viaggio lungo, ma estremamente importante per il nostro Paese e i nostri imprenditori al Ciie. In questa seconda edizione della fiera, l’Italia partecipa come partner e con un padiglione che ospita oltre 160 aziende. Davvero una grande vetrina per le nostre imprese, dato che stiamo parlando di uno dei mercati in maggior espansione del pianeta», aggiunge Di Maio nel post.

Dichiarazioni alla stampa dalla Comau di Shanghai. 🎤 Posted by Luigi Di Maio on Sunday, November 3, 2019

Nella missione di due giorni in Cina, oltre al Ciie, Di Maio avrà tra i vari appuntamenti in agenda, un incontro con l’omologo cinese Wang Yi. Oggi, invece, è prevista una visita all’impianto della Comau, la sussidiaria del gruppo Fca specializzata nei sistemi di automazione.

Questa sera Di Maio parteciperà invece, in via straordinaria – secondo quanto si apprende – alla cena di benvenuto offerta dal presidente cinese Xi Jinping ai capi di Stato e di governo. Tra gli altri, sarà presente anche il presidente francese Emmanuel Macron. All’evento, in formato ristretto, Di Maio è stato invitato dal presidente Xi Jinping.

