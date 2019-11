“The New Pope”: a gennaio il sequel di Sorrentino. John Malkovich al posto di Jude Law (e abbiamo anche un trailer)

Torna il Papa più anticonformista del piccolo schermo, diretto da Paolo Sorrentino e ambientato a Città del Vaticano. Dopo The Young Pope, arriva The New Pope. Questa volta, sarà John Malkovich a vestire i panni del pontefice Giovanni Paolo III, nonostante nel cast vedremo ancora Jude Law – interpreterà Lenny Belardo – che nella stagione passata aveva incantato il pubblico con la sua performance.

Arriverà in esclusiva per l’Italia su Sky a gennaio, prodotta da Sky, Hbo e Canal+, creata e diretta da Paolo Sorrentino. Il nuovo trailer è già disponibile: un crudele Malkovich ripreso in primo piano, esclama «Ora sono il Papa».

Insieme alla vecchia guardia Law, ecco tornare anche Silvio Orlando nelle vesti del Cardinale Voiello. Il resto del cast include Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, Sharon Stone e Marilyn Manson.

