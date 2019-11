Verona, la mozione del consigliere: «Denunciare Balotelli e chi diffama la città»

Una mozione per difendere la città di Verona dalle accuse di razzismo. È la proposta presentata dal consigliere veronese Andrea Bacciga e firmata da altri tre consiglieri della Lega: Alberto Zelger, Paolo Rossi e Anna Grassi.

Il consigliere della lista «Battiti per Verona», già finito al centro della polemica per il saluto romano alle attiviste di “Non una di meno”, in aula durante una discussione per finanziare organizzazioni e progetti legati ai movimenti antiabortisti, si è fatto portavoce di una richiesta rivolta al sindaco, assessore e uffici in cui chiede che vengano presi provvedimenti contro Balotelli e tutti «coloro che attaccano Verona infamandola ingiustamente».

«In molti me l’hanno chiesta – scrive Bacciga sulla sua pagina Facebook –

e questa mattina ho depositato la mozione in difesa dell’immagine della mia città, infangata e derisa troppe volte ingiustamente».



«Non è più accettabile che Verona sia messa sul banco degli imputati, pur quando, come in questo caso, non è accaduto nulla», scrive Bacciga. In un precedente commento al post gara tra Verona e Brescia, il consigliere aveva parlato di «mania della fobia del razzismo». Queste le sue parole: «Pare che allo stadio ogni offesa sia lecita purché non vada contro il pensiero politicamente corretto».

Un gesto apprezzato e sostenuto anche da alcune pagine social di tifoserie gialloblu.

