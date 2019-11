Barcellona: Tvboy regala a Mahmood la stampa del suo murale

Nel murale di Tvboy Mahmood è rappresentato come un Santo, in una posa che ricorda quella di San Sebastiano. Ai fianchi, una bandiera arcobaleno. Lo street artist italiano che vive a Barcellona ha consegnato al giovane cantante una stampa della sua opera nella città catalana, dove Mahmood si esibirà la sera del 5 novembre.

Mahmood firma la stampa. Fonte: Instagram

Il murale era apparso quest’estate a Taormina insieme ad altre due opere, che avevano per protagonisti lo scrittore Andrea Camilleri e l’ex capitana Carola Rackete, anche lei in vesti sacre, simile a una Madonna che regge in braccio un piccolo Gesù in giubbotto di salvataggio.

Leggi anche: