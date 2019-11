Rai, saltano le nomine: verso l’interim per Rai2

Saltano le nomine Rai. L’amministratore delegato Fabrizio Salini non ha presentato i cv dei candidati nei tempi previsti e quindi la tornata di sostituzioni a reti e testate sarà ancora una volta rinviata, dopo lo stop dell’11 novembre.

Le nuove nomine erano attese per domani, 28 novembre. Si va dunque verso un interim per Rai2, che dal 29 novembre non vedrà più alla guida Carlo Freccero per il raggiungimento del limite del suo mandato.

Intanto si vocifera di un ritorno in Rai di Milena Gabanelli dopo l’incontro che si è tenuto ieri, 26 novembre, tra Luigi Di Maio e la giornalista. Come fa notare il quotidiano La Stampa, i due non possono aver discusso delle nomine in Rai «alle quali la giornalista non potrebbe accedere per come è stato risolto il suo contratto con l’Azienda pubblica». Ma è probabile che per la giornalista torni per una collaborazione giornalistica, «che sia sotto forma di consulenza o di incarico specifico su un progetto».

